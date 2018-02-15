АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Анастасия Балинская из «Дома-2» готова на операцию, чтобы не быть похожей на Гогена Солнцева

Подобные сравнения были настолько обидны для Насти, что теперь она готова прибегнуть к пластической операции, дабы избавиться от сходства с Солнцевым.

Анастасия Балинская из «Дома-2» готова на операцию, чтобы не быть похожей на Гогена Солнцева

Поклонники телепроекта многократно отмечали то, насколько похожа участница «Дома-2» на Гогена Солнцева. Зрители сходятся во мнении, что даже при различной половой принадлежности, без макияжа Анастасия особенно похожа на Гогена.

К слову, девушка не в восторге от таких комплиментов с эпатажным экс-участником. По словам Балинской, она не желает иметь с ним ничего общего, даже внешность. А недавно она рассказала о желании лечь на хирургический стол уже в ближайшем будущем, однако, что именно Анастасия хочет в себе изменить, она пока не решила.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:48
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Ефремова и Добровольской женится на женщине,
Колонка Apple HomePod может испортить своим
Палеонтологи: Ящерицы передвигались на задних
Глюк’oZa спровоцировала слухи о разводе, сняв
На юге Израиля началась программа симуляции
Анна Семенович поразила гостей Кремля черной
Психологи из Оксфордского университета не считают
Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа
Астрономы поймали инопланетный сигнал из соседней
В ОАЭ объявлен грант в $ 500 тысяч за
Астероиды могут быть применены в качестве
Ученые выявили набор нервных клеток,
В Китае принято решение разблокировать социальную
Космический телескоп NASA Kepler обнаружил 100
Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры
Спасение амазонских лесов от вырубки оказалось
Новый препарат ученых из Японии избавит за сутки
Учёные: Салфетка будет следить за здоровьем
Учёные открыли новый тип антибиотиков при помощи
Технология на основе CRISPR может обнаруживать
Крис Рок признался в супружеских изменах
Ученые нашли новый метод отслеживания
Hubble NASA запечатлел гигантский умирающий шторм
Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9
Анита Цой сменила имидж и стала платиновой
Ученые обнаружили у птиц и приматов аналогичные
Браузер Chrome приступил к блокировке навязчивой
Дарья Донцова в рамках шоу откровенно расскажет о
В РФ произошел масштабный сбой в работе YouTube
Специалисты впервые получили снимок "бублика"
Просмотреть все новости