Анастасия Балинская из «Дома-2» готова на операцию, чтобы не быть похожей на Гогена Солнцева

Подобные сравнения были настолько обидны для Насти, что теперь она готова прибегнуть к пластической операции, дабы избавиться от сходства с Солнцевым.Поклонники телепроекта многократно отмечали то, насколько похожа участница «Дома-2» на Гогена Солнцева. Зрители сходятся во мнении, что даже при различной половой принадлежности, без макияжа Анастасия особенно похожа на Гогена.К слову, девушка не в восторге от таких комплиментов с эпатажным экс-участником. По словам Балинской, она не желает иметь с ним ничего общего, даже внешность. А недавно она рассказала о желании лечь на хирургический стол уже в ближайшем будущем, однако, что именно Анастасия хочет в себе изменить, она пока не решила.