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Арай Чобанян и Виталий Малышев намерены вернуться на «Дом-2»

Совсем немного времени прошло с тех пор, как Арай Чобанян и Виталий Малышев отправились за ворота «Дома-2».

Парни покинули телестройку по собственному желанию, вот только множество фактов говорят о том, что их попросту выгнали и не стали продлевать контракты.

Арай Чобанян и Виталий Малышев намерены вернуться на «Дом-2»

Уже не впервые в соцсетях поклонники реалити-шоу обсуждают публикации от Малышева и Чобаняна, которые хорошо дают понять, что ребята намерены вернуться. Руководство проекта решило дать экс-участникам ещё один шанс показать себя.

По предварительным данным, на Поляну вернут лишь одного из них, причём по правилам, произойдет это по результатам голосования в ТНТ-клаб. Фанатам телепроекта уже предложено отдать свой голос в пользу одного из молодых людей, которого они хотят видеть снова на Поляне «Дома-2».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 18:39
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