Арай Чобанян и Виталий Малышев намерены вернуться на «Дом-2»

Парни покинули телестройку по собственному желанию, вот только множество фактов говорят о том, что их попросту выгнали и не стали продлевать контракты.Уже не впервые в соцсетях поклонники реалити-шоу обсуждают публикации от Малышева и Чобаняна, которые хорошо дают понять, что ребята намерены вернуться. Руководство проекта решило дать экс-участникам ещё один шанс показать себя.По предварительным данным, на Поляну вернут лишь одного из них, причём по правилам, произойдет это по результатам голосования в ТНТ-клаб. Фанатам телепроекта уже предложено отдать свой голос в пользу одного из молодых людей, которого они хотят видеть снова на Поляне «Дома-2».