Коллеги Ольги Бузовой пошутили, что в её Instagram видно, как Тарасов собирает вещи

Помимо этого коллеги телезвезды отметили, что если пролистать всю ленту Бузовой в Instagram, то можно увидеть как Дмитрий Тарасов собирает вещи и уходит из дома.Причем все это было высказано Ольге в лицо во время съёмок передачи «Прожарка» её ведущим Ильей Соболевым. Но как стало известно, Ольга не только с достоинством выслушала все обидные шутки, но и смогла достойно на них ответить.Так Бузова заявила, что «многое появлялось в моде и сразу уходило - эмо, вейпы, вайны, паркур, и всё это временно, а критиковать Бузову модно последние 10 лет».Более подробно о «прожарке» Ольги Бузовой будет известно уже 18 февраля во время первого выпуска передачи на ТНТ4.