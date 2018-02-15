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Коллеги Ольги Бузовой пошутили, что в её Instagram видно, как Тарасов собирает вещи

Ребята из шоу «Открытый микрофон» на ТНТ рассказали, что ведущая «Дом-2» Ольга Бузова «богоподобно изображает разумную речь и умело скрывает свои два высших образования».

Помимо этого коллеги телезвезды отметили, что если пролистать всю ленту Бузовой в Instagram, то можно увидеть как Дмитрий Тарасов собирает вещи и уходит из дома.

Коллеги Ольги Бузовой пошутили, что в её Instagram видно, как Тарасов собирает вещи

Причем все это было высказано Ольге в лицо во время съёмок передачи «Прожарка» её ведущим Ильей Соболевым. Но как стало известно, Ольга не только с достоинством выслушала все обидные шутки, но и смогла достойно на них ответить.

Так Бузова заявила, что «многое появлялось в моде и сразу уходило - эмо, вейпы, вайны, паркур, и всё это временно, а критиковать Бузову модно последние 10 лет».

Более подробно о «прожарке» Ольги Бузовой будет известно уже 18 февраля во время первого выпуска передачи на ТНТ4.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:44
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