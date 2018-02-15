Стефан Джевелит в «Доме-2» отказался от отношений с Леной Хроминой

Новенький участник молодежного телепроекта изначально планировал создать отношения с Еленой Хроминой, вот только быстро отказался от своей идеи, поближе узнав эту девушку.А недавно стало известно, что молодой человек начал рассматривать других девушек на роль своей пассии. К слову, Дарья Лымарь старается не упустить шанс и уже пригласила его на свидание, что и показали в эфире.По предварительной информации, не осталась в стороне и Карина Пронина, которая тоже увлечена новеньким парнем экзотической внешности. По всей видимости, теперь Елене Хроминой придётся довольствоваться лишь вниманием Алексея Безуса.