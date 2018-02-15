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Стефан Джевелит в «Доме-2» отказался от отношений с Леной Хроминой

Сравнительно недавно на Остров любви прибыл Стефан Джевелит.

Новенький участник молодежного телепроекта изначально планировал создать отношения с Еленой Хроминой, вот только быстро отказался от своей идеи, поближе узнав эту девушку.

Стефан Джевелит в «Доме-2» отказался от отношений с Леной Хроминой

А недавно стало известно, что молодой человек начал рассматривать других девушек на роль своей пассии. К слову, Дарья Лымарь старается не упустить шанс и уже пригласила его на свидание, что и показали в эфире.

По предварительной информации, не осталась в стороне и Карина Пронина, которая тоже увлечена новеньким парнем экзотической внешности. По всей видимости, теперь Елене Хроминой придётся довольствоваться лишь вниманием Алексея Безуса.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:20
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