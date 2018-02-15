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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов хотят подарить кому-то дом

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» написала в своем Instagram, что вместе с Тимуром Батрутдиновым готова подарить дом, о котором говорит уже вся соцсеть.

Речь идет о конкурсе объявленном в «инсте» и все что нужно, чтобы стать его участником, это подписаться на указанную страницу и выполнить ряд условий.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов хотят подарить кому-то дом

Ольга Бузова напоминает подписчикам, что розыгрыш состоится 8 марта в прямом эфире и наблюдать за выбором счастливчика можно будет «онлайн».

Лично от себя Ольга Бузова пообещала разыграть IPhone 8, 8+, X и много других подарков!

Согласно условиям конкурса, если победителю не нужен дом, то ему на карту переведут 1 миллион рублей.

Помимо прочего Бузова попросила у подписчиков поддержать Тимура Батрутдинова, так как для него подобная деятельность в новинку.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:11
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