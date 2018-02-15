Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов хотят подарить кому-то дом

Речь идет о конкурсе объявленном в «инсте» и все что нужно, чтобы стать его участником, это подписаться на указанную страницу и выполнить ряд условий.Ольга Бузова напоминает подписчикам, что розыгрыш состоится 8 марта в прямом эфире и наблюдать за выбором счастливчика можно будет «онлайн».Лично от себя Ольга Бузова пообещала разыграть IPhone 8, 8+, X и много других подарков!Согласно условиям конкурса, если победителю не нужен дом, то ему на карту переведут 1 миллион рублей.Помимо прочего Бузова попросила у подписчиков поддержать Тимура Батрутдинова, так как для него подобная деятельность в новинку.