Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов хотят подарить кому-то дом
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» написала в своем Instagram, что вместе с Тимуром Батрутдиновым готова подарить дом, о котором говорит уже вся соцсеть.
Речь идет о конкурсе объявленном в «инсте» и все что нужно, чтобы стать его участником, это подписаться на указанную страницу и выполнить ряд условий.
Ольга Бузова напоминает подписчикам, что розыгрыш состоится 8 марта в прямом эфире и наблюдать за выбором счастливчика можно будет «онлайн».
Лично от себя Ольга Бузова пообещала разыграть IPhone 8, 8+, X и много других подарков!
Согласно условиям конкурса, если победителю не нужен дом, то ему на карту переведут 1 миллион рублей.
Помимо прочего Бузова попросила у подписчиков поддержать Тимура Батрутдинова, так как для него подобная деятельность в новинку.
Речь идет о конкурсе объявленном в «инсте» и все что нужно, чтобы стать его участником, это подписаться на указанную страницу и выполнить ряд условий.
Ольга Бузова напоминает подписчикам, что розыгрыш состоится 8 марта в прямом эфире и наблюдать за выбором счастливчика можно будет «онлайн».
Лично от себя Ольга Бузова пообещала разыграть IPhone 8, 8+, X и много других подарков!
Согласно условиям конкурса, если победителю не нужен дом, то ему на карту переведут 1 миллион рублей.
Помимо прочего Бузова попросила у подписчиков поддержать Тимура Батрутдинова, так как для него подобная деятельность в новинку.