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Тимур Батрутдинов преподнес Ольге Бузовой подарок ко дню влюбленных

Несмотря на статус одиночки, Ольга Бузова тоже получила подарок ко Дню всех влюбленных.

Звезда «Дома-2» и популярная певица Ольга Бузова получила от своего друга Тимура Батрутдинова огромный букет роз.

Тимур Батрутдинов преподнес Ольге Бузовой подарок ко дню влюбленных

Как рассказала знаменитость в одной из передач, поздравление пришло совершенно неожиданно в 9 часов утра. Цветы принес посыльный. Ольга поблагодарила Тимура за внимание и удивилась, что он в нее влюблен.

Этот поступок очередной раз уверил пользователей, что между Тимуром и Ольгой не просто дружеские отношения, а нечто большее.

Напомним, что впервые о Батрутдинове и Бузовой как о паре заговорили в январе. Когда звезды отдыхали в Таиланде. Хотя и Тимур, и Ольга утверждают, что не переступали грань, поклонники им мало верят.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:37
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