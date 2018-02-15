Тимур Батрутдинов преподнес Ольге Бузовой подарок ко дню влюбленных

Звезда «Дома-2» и популярная певица Ольга Бузова получила от своего друга Тимура Батрутдинова огромный букет роз.Как рассказала знаменитость в одной из передач, поздравление пришло совершенно неожиданно в 9 часов утра. Цветы принес посыльный. Ольга поблагодарила Тимура за внимание и удивилась, что он в нее влюблен.Этот поступок очередной раз уверил пользователей, что между Тимуром и Ольгой не просто дружеские отношения, а нечто большее.Напомним, что впервые о Батрутдинове и Бузовой как о паре заговорили в январе. Когда звезды отдыхали в Таиланде. Хотя и Тимур, и Ольга утверждают, что не переступали грань, поклонники им мало верят.