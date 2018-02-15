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Алена Водонаева похвасталась покупкой из магазина «игрушек для взрослых»

Эпатажная экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева решила удивить своих поклонников очередным фото, но только разочаровала их.

Алена Водонаева любит будоражить публику и на днях опубликовала в Instagram фото из испанского секс-шопа.

Алена Водонаева похвасталась покупкой из магазина «игрушек для взрослых»

Алена позирует на фоне коробочек искусственными «мужским достоинствами», надев на голову шапочку-маску зайчика.

В комментарии к снимку Водонаева написала, что ей требуется парик.

Алена Водонаева похвасталась покупкой из магазина «игрушек для взрослых»

Однако не все подписчики оценили юмор модели и засомневались в интимных способностях ее мужа Алексея Косинуса. Хейтеры даже причислили мужа Водонаевой к представителям сексуальных меньшинств, а потому порекомендовали прихватить одну из игрушек на заднем фоне.

В целом пользователи посчитали фото позорным и порекомендовали парочке обратиться к психиатру.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:04
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