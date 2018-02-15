Алена Водонаева похвасталась покупкой из магазина «игрушек для взрослых»

Алена Водонаева любит будоражить публику и на днях опубликовала в Instagram фото из испанского секс-шопа.Алена позирует на фоне коробочек искусственными «мужским достоинствами», надев на голову шапочку-маску зайчика.В комментарии к снимку Водонаева написала, что ей требуется парик.Однако не все подписчики оценили юмор модели и засомневались в интимных способностях ее мужа Алексея Косинуса. Хейтеры даже причислили мужа Водонаевой к представителям сексуальных меньшинств, а потому порекомендовали прихватить одну из игрушек на заднем фоне.В целом пользователи посчитали фото позорным и порекомендовали парочке обратиться к психиатру.