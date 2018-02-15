Алена Водонаева похвасталась покупкой из магазина «игрушек для взрослых»
Эпатажная экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева решила удивить своих поклонников очередным фото, но только разочаровала их.
Алена Водонаева любит будоражить публику и на днях опубликовала в Instagram фото из испанского секс-шопа.
Алена позирует на фоне коробочек искусственными «мужским достоинствами», надев на голову шапочку-маску зайчика.
В комментарии к снимку Водонаева написала, что ей требуется парик.
Однако не все подписчики оценили юмор модели и засомневались в интимных способностях ее мужа Алексея Косинуса. Хейтеры даже причислили мужа Водонаевой к представителям сексуальных меньшинств, а потому порекомендовали прихватить одну из игрушек на заднем фоне.
В целом пользователи посчитали фото позорным и порекомендовали парочке обратиться к психиатру.
Алена Водонаева любит будоражить публику и на днях опубликовала в Instagram фото из испанского секс-шопа.
Алена позирует на фоне коробочек искусственными «мужским достоинствами», надев на голову шапочку-маску зайчика.
В комментарии к снимку Водонаева написала, что ей требуется парик.
Однако не все подписчики оценили юмор модели и засомневались в интимных способностях ее мужа Алексея Косинуса. Хейтеры даже причислили мужа Водонаевой к представителям сексуальных меньшинств, а потому порекомендовали прихватить одну из игрушек на заднем фоне.
В целом пользователи посчитали фото позорным и порекомендовали парочке обратиться к психиатру.