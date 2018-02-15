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Марина Федункив высмеяла клип Ольги Бузовой к песне «Wi-Fi»

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив вновь едко пошутила над звездой «Дом-2» Ольгой Бузовой и ее клипом к песне «Wi-Fi».

Как известно, недавно презентованном клипе партнером Ольги Бузовой стал «самый красивый преступник в мире» Джереми Микс и комедийная актриса мастерски обыграла этот факт.

Марина Федункив высмеяла клип Ольги Бузовой к песне «Wi-Fi»

На фото-пародии Марина запечатлена на фоне тюремной решетки из которой тянутся руки отечественных «самых красивых преступников Пермского края».

Марина Федункив высмеяла клип Ольги Бузовой к песне «Wi-Fi»

Пользователи оценили едкий юмор Федункив, тогда как у сторонников Ольги Бузововй эта пародия вызвала «праведный гнев». Фанаты певицы посчитали, что таким образом «мама Коляна» решила попиариться. Поклонники ведущей скандальной телестройки спрашивают у Марины или ей «не надоело стебаться над Ольгой» и предложили ей «посмотреть на себя в зеркало».

Впрочем, большинству пользователей Сети шутка понравилась и они похвалили Марину, за то что та не поленилась «такую сцену нарезать».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:45
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