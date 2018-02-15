Саша Артемова в шоке от стоящего на голове Евгения Кузина

Этой новостью Артемова поделилась подписчиками в Instagram, чем рассмешила пользователей.Когда Саша заявила, что для нее стало открытием умение мужа стоять на голове, и предложила поклонникам тоже рассказать о случаях, когда их любимые открывали себя с неожиданной стороны.В комментариях хейтеры отметили, что «удивились бы, если бы он пошел официально работать» и назвали «талант» Кузина «огромным достижением».Подписчики Александры тоже оказались в шоке, но уже от нее и от ее желания попиариться такой ерунде.Напомним, что пара бывших участников «Дом-2» Кузин и Артемова выиграли в свое время конкурс «Свадьба на миллион», но очень долго тянули с этим мероприятием и поженились только осенью 2017-го.