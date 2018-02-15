АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

Саша Артемова в шоке от стоящего на голове Евгения Кузина

Экс-участница «Дом-2» Александра Артемова оказалась шокирована, когда узнала, что ее супруг умеет стоять на голове с выпрямленными ногами.

Этой новостью Артемова поделилась подписчиками в Instagram, чем рассмешила пользователей.

Саша Артемова в шоке от стоящего на голове Евгения Кузина

Когда Саша заявила, что для нее стало открытием умение мужа стоять на голове, и предложила поклонникам тоже рассказать о случаях, когда их любимые открывали себя с неожиданной стороны.

В комментариях хейтеры отметили, что «удивились бы, если бы он пошел официально работать» и назвали «талант» Кузина «огромным достижением».

Подписчики Александры тоже оказались в шоке, но уже от нее и от ее желания попиариться такой ерунде.

Напомним, что пара бывших участников «Дом-2» Кузин и Артемова выиграли в свое время конкурс «Свадьба на миллион», но очень долго тянули с этим мероприятием и поженились только осенью 2017-го.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
30% корпоративных продаж авто приходится на Москву
Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна
В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании
Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и
Микроскопический робот передвигается по воде и
Екатерина Варнава отметила День влюбленных
Экспертами названы различия между смартфонами
SpaceX построит еще одну плавучую платформу для
Ученые: Мужчины чаще женщин страдают от кожных
Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала
Ученые из США создали новый материал для
На трассе протестировали седан Hyundai Sonata
Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем
Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный
Оказалось, что у Ксении Бородиной давно фамилия
BMW построит в Калининградской области автозавод
Ученые создали действенный препарат для
Компания Citroen представила новое поколение
NASA планирует отказаться от мегателескопа WFIRST
Hyundai начал испытания нового 350-сильного мотора
Пользователи считают, что Ольга Бузова стала
Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на
В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет
Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых»
В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась
Анонсирован ТОП-10 самых продаваемых корейских
Ученые: Йогурты полезны для сердца и сосудов
Ученые: Целостность голубого пятна головного
Певица Слава порадовала липчан «страстным»
Nissan Qashqai подорожал на 31 000 рублей
Просмотреть все новости