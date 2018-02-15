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Ольга Бузова, Анна Семенович, Глюк'оZa и другие звезды спели для всех влюбленных

Вчера, 14 февраля, в день святого Валентина все влюбленные имели шанс напомнить о своих чувствах своим «половинкам».

В связи с праздником, в Кремлевском дворце проходит традиционный концерт телеканал МУЗ-ТВ, в котором приняли участие самые яркие звезды отечественной эстрады.
Ольга Бузова, Анна Семенович, Глюк'оZa и другие звезды спели для всех влюбленных


Поздравить с Днем всех влюбленных со сцены пришли Ольга Бузова, Кристина Орбакайте, Елена Темникова, Анна Семенович и многие другие. Вели праздничный концерт певица Глюк'оZa и Тимур Родригез.

Ольга Бузова, Анна Семенович, Глюк'оZa и другие звезды спели для всех влюбленных

Шоу получилось красивым и фееричным. Артисты от души пели песни о любви, а некоторые номера сопровождались выступлениями балета «Тодес».

Романтичные музыкальные истории мало кого оставили равнодушными, тем более, что исполняли их самые топовые российские артисты.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:56
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