Ольга Бузова, Анна Семенович, Глюк'оZa и другие звезды спели для всех влюбленных
Вчера, 14 февраля, в день святого Валентина все влюбленные имели шанс напомнить о своих чувствах своим «половинкам».
В связи с праздником, в Кремлевском дворце проходит традиционный концерт телеканал МУЗ-ТВ, в котором приняли участие самые яркие звезды отечественной эстрады.
Поздравить с Днем всех влюбленных со сцены пришли Ольга Бузова, Кристина Орбакайте, Елена Темникова, Анна Семенович и многие другие. Вели праздничный концерт певица Глюк'оZa и Тимур Родригез.
Шоу получилось красивым и фееричным. Артисты от души пели песни о любви, а некоторые номера сопровождались выступлениями балета «Тодес».
Романтичные музыкальные истории мало кого оставили равнодушными, тем более, что исполняли их самые топовые российские артисты.
В связи с праздником, в Кремлевском дворце проходит традиционный концерт телеканал МУЗ-ТВ, в котором приняли участие самые яркие звезды отечественной эстрады.
Поздравить с Днем всех влюбленных со сцены пришли Ольга Бузова, Кристина Орбакайте, Елена Темникова, Анна Семенович и многие другие. Вели праздничный концерт певица Глюк'оZa и Тимур Родригез.
Шоу получилось красивым и фееричным. Артисты от души пели песни о любви, а некоторые номера сопровождались выступлениями балета «Тодес».
Романтичные музыкальные истории мало кого оставили равнодушными, тем более, что исполняли их самые топовые российские артисты.