Ольга Бузова, Анна Семенович, Глюк'оZa и другие звезды спели для всех влюбленных

В связи с праздником, в Кремлевском дворце проходит традиционный концерт телеканал МУЗ-ТВ, в котором приняли участие самые яркие звезды отечественной эстрады.Поздравить с Днем всех влюбленных со сцены пришли Ольга Бузова, Кристина Орбакайте, Елена Темникова, Анна Семенович и многие другие. Вели праздничный концерт певица Глюк'оZa и Тимур Родригез.Шоу получилось красивым и фееричным. Артисты от души пели песни о любви, а некоторые номера сопровождались выступлениями балета «Тодес».Романтичные музыкальные истории мало кого оставили равнодушными, тем более, что исполняли их самые топовые российские артисты.