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Ксения Собчак сбежала от жениха-миллиардера в «другую жизнь»

Тележурналистка и кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак в последнее время не часто балует своих коллег откровенными интервью, но в одном из последних знаменитость рассказала некоторые подробности «бывшей» жизни.

Ксения Собчак призналась, что ее всегда тяготила жизнь «дочки мэра» и в детстве она постоянно «сбегала из дома, жила у подружек, а ее искали всем городом».

Ксения Собчак сбежала от жениха-миллиардера в «другую жизнь»

Ксения поделилась, что однажды семья Собчак отдыха в Финляндии вместе с семьей Путиных и отметила, что запомнила дочерей нынешнего президента именно в том возрасте.

Ксения Собчак сбежала от жениха-миллиардера в «другую жизнь»

Помимо этого, Ксения Собчак рассказала, почему сбежала из-под венца с миллионером Александром Шустеровичем. По словам селебрити, она быстро пресытилась красивой жизнью с самолетами, машинами, шопингом и отдыхом в Сен-Тропе. А потому выбрала для себя съемочные площадки в Москве.

При этом Ксения заверила всех, что с бывшим женихом-миллиардером у нее сохранились дружеские отношения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:39
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