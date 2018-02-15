Ксения Собчак сбежала от жениха-миллиардера в «другую жизнь»

Ксения Собчак призналась, что ее всегда тяготила жизнь «дочки мэра» и в детстве она постоянно «сбегала из дома, жила у подружек, а ее искали всем городом».Ксения поделилась, что однажды семья Собчак отдыха в Финляндии вместе с семьей Путиных и отметила, что запомнила дочерей нынешнего президента именно в том возрасте.Помимо этого, Ксения Собчак рассказала, почему сбежала из-под венца с миллионером Александром Шустеровичем. По словам селебрити, она быстро пресытилась красивой жизнью с самолетами, машинами, шопингом и отдыхом в Сен-Тропе. А потому выбрала для себя съемочные площадки в Москве.При этом Ксения заверила всех, что с бывшим женихом-миллиардером у нее сохранились дружеские отношения.