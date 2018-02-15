Ольга Бузова согласилась на «Прожарку» стендап-комиков
Через несколько дней на канале ТНТ4 состоится премьера комедийного шоу «Прожарка» и первым гостем передачи станет популярнейшая личность отечественного шоу-бизнеса – Ольга Бузова.
Напомним, что «Прожарка» уже пыталась прорваться на телевидение, но на Первом канале в 2016 году потерпела фиаско.
Суть шоу в том, что стендап-комики жестко шутят о личной жизни, творчестве и внешности звездного гостя. При этом артисты подставляют себя под обвинение в клевете и оскорблениях, но не страшатся этого. Гостем «пилотного» выпуска станет Ольга Бузова, которая в конце собирается выступить с ответным стендапом.
Знаменитость «пригрозила» всем, что освоила новый вид творчества – стендап, и теперь будет не только вести «Дом-2», петь, сочинять модели одежды и книги, но и намерена смешить публику.
Напомним, что «Прожарка» уже пыталась прорваться на телевидение, но на Первом канале в 2016 году потерпела фиаско.
Суть шоу в том, что стендап-комики жестко шутят о личной жизни, творчестве и внешности звездного гостя. При этом артисты подставляют себя под обвинение в клевете и оскорблениях, но не страшатся этого. Гостем «пилотного» выпуска станет Ольга Бузова, которая в конце собирается выступить с ответным стендапом.
Знаменитость «пригрозила» всем, что освоила новый вид творчества – стендап, и теперь будет не только вести «Дом-2», петь, сочинять модели одежды и книги, но и намерена смешить публику.