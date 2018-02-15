АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

«Хит парад» Ольги Бузовой помешал победе российских фигуристов на Олимпиаде

Популярность ведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой многим не дает покой и порой ей предъявляют самые неожиданные претензии.

Так оказалось, что во время тренировок российский фигурист использовал композицию Бузовой «Хит-парад», что стало своеобразным признанием популярность звезды.

«Хит парад» Ольги Бузовой помешал победе российских фигуристов на Олимпиаде

Но хейтеры ведущей реалити-шоу тут же обвинили ее в неудачах отечественного спортсмена на Олимпиаде, посчитав, что неверный выбор музыка повлиял на победу.

Фигуристу посоветовали быть осмотрительнее при выборе песен даже для тренировок.

Впрочем, поклонники Ольги Бузовой отметили, что их кумир тут не причем, и к провалу российских фигуристов в Южной Корее она отношения не имеет, а заявления антифанатов вообще абсурдны.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
30% корпоративных продаж авто приходится на Москву
Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна
В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании
Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и
Микроскопический робот передвигается по воде и
Екатерина Варнава отметила День влюбленных
Экспертами названы различия между смартфонами
SpaceX построит еще одну плавучую платформу для
Ученые: Мужчины чаще женщин страдают от кожных
Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала
Ученые из США создали новый материал для
На трассе протестировали седан Hyundai Sonata
Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем
Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный
Оказалось, что у Ксении Бородиной давно фамилия
BMW построит в Калининградской области автозавод
Ученые создали действенный препарат для
Компания Citroen представила новое поколение
NASA планирует отказаться от мегателескопа WFIRST
Hyundai начал испытания нового 350-сильного мотора
Пользователи считают, что Ольга Бузова стала
Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на
В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет
Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых»
В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась
Анонсирован ТОП-10 самых продаваемых корейских
Ученые: Йогурты полезны для сердца и сосудов
Ученые: Целостность голубого пятна головного
Певица Слава порадовала липчан «страстным»
Nissan Qashqai подорожал на 31 000 рублей
Просмотреть все новости