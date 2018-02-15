«Хит парад» Ольги Бузовой помешал победе российских фигуристов на Олимпиаде

Так оказалось, что во время тренировок российский фигурист использовал композицию Бузовой «Хит-парад», что стало своеобразным признанием популярность звезды.Но хейтеры ведущей реалити-шоу тут же обвинили ее в неудачах отечественного спортсмена на Олимпиаде, посчитав, что неверный выбор музыка повлиял на победу.Фигуристу посоветовали быть осмотрительнее при выборе песен даже для тренировок.Впрочем, поклонники Ольги Бузовой отметили, что их кумир тут не причем, и к провалу российских фигуристов в Южной Корее она отношения не имеет, а заявления антифанатов вообще абсурдны.