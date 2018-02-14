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Ксения Бородина поделилась, что любовь это семейное умиротворение и спокойствие

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина тоже не могла остаться в стороне от праздника всех влюбленных и решила поделиться с поклонниками своим видением любви.

Так Ксения рассказала, что раньше для нее любовь была невообразимо бурным чувством, поражающим взрывом эмоций и ощущений и наполняющим сердце адреналином.

Ксения Бородина поделилась, что любовь это семейное умиротворение и спокойствие

Теперь Ксения счастливая жена и мать двух дочек и любовь для нее заключается в семейном спокойствии и умиротворении.

Ксения Бородина поделилась, что любовь это семейное умиротворение и спокойствие

Так Бородина поделилась, что радуется, когда едет домой с работы и знает, что ее там ждут любимые. Также Ксения любит путешествовать вместе с семьей, любоваться открытиями и играть с детьми.

О ссорах с мужем в начале их романтических отношений Ксения тоже вспоминает с теплотой и отмечает, что конфликты еще больше сблизили ее с Курбаном и особенно ее привлекают примирения после ссор.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:58
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