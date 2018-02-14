Ксения Бородина поделилась, что любовь это семейное умиротворение и спокойствие

Так Ксения рассказала, что раньше для нее любовь была невообразимо бурным чувством, поражающим взрывом эмоций и ощущений и наполняющим сердце адреналином.Теперь Ксения счастливая жена и мать двух дочек и любовь для нее заключается в семейном спокойствии и умиротворении.Так Бородина поделилась, что радуется, когда едет домой с работы и знает, что ее там ждут любимые. Также Ксения любит путешествовать вместе с семьей, любоваться открытиями и играть с детьми.О ссорах с мужем в начале их романтических отношений Ксения тоже вспоминает с теплотой и отмечает, что конфликты еще больше сблизили ее с Курбаном и особенно ее привлекают примирения после ссор.