Одинокая Ольга Бузова записала видеопоздравление с Днем всех влюбленных

Знаменитость записала видеообращение, в котором с теплотой в голосе поздравила поклонников с романтическим праздником и пожелала всем любви.Напомним, что сама Ольга Бузова сейчас не имеет возлюбленного, а потому ей постоянно приписывают любовные отношения с разными мужчинами.Так еще совсем недавно в ухажеры и даже потенциальные мужья Бузовой прочили Тимура Батрутдинова, а несколько дней назад поклонники заговорили о неком молодом человеке.Сама Ольга Бузова не раз говорила, что после развода с Дмитрием Тарасовым не сможет теперь верить мужчинам, но, тем не менее, ожидает «принца на белом коне».