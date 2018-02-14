Одинокая Ольга Бузова записала видеопоздравление с Днем всех влюбленных
Несмотря на свой сегодняшний статус «свободна» популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова поздравила всех подписчиков с Днем влюбленных.
Знаменитость записала видеообращение, в котором с теплотой в голосе поздравила поклонников с романтическим праздником и пожелала всем любви.
Напомним, что сама Ольга Бузова сейчас не имеет возлюбленного, а потому ей постоянно приписывают любовные отношения с разными мужчинами.
Так еще совсем недавно в ухажеры и даже потенциальные мужья Бузовой прочили Тимура Батрутдинова, а несколько дней назад поклонники заговорили о неком молодом человеке.
Сама Ольга Бузова не раз говорила, что после развода с Дмитрием Тарасовым не сможет теперь верить мужчинам, но, тем не менее, ожидает «принца на белом коне».
Знаменитость записала видеообращение, в котором с теплотой в голосе поздравила поклонников с романтическим праздником и пожелала всем любви.
Напомним, что сама Ольга Бузова сейчас не имеет возлюбленного, а потому ей постоянно приписывают любовные отношения с разными мужчинами.
Так еще совсем недавно в ухажеры и даже потенциальные мужья Бузовой прочили Тимура Батрутдинова, а несколько дней назад поклонники заговорили о неком молодом человеке.
Сама Ольга Бузова не раз говорила, что после развода с Дмитрием Тарасовым не сможет теперь верить мужчинам, но, тем не менее, ожидает «принца на белом коне».