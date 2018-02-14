Ксения Собчак продемонстрировала свой новый деловой образ

В Instagram знаменитости появилась фотография, где Ксения запечатлена в строгом деловом костюме и темных очках. Как объяснила сама Собчак, солнцезащитные очки ей понадобились, чтобы скрыть от зрителя усталые глаза.Напомним, что Ксения Собчак баллотируется в президенты России и потому ее рабочий график очень плотный, не оставляющие времени на отдых.Фолловеры одобрили стиль одежды селебрити и рекомендуют привыкать к нему, так как будущему политику не пристало появляться перед народом в фривольных нарядах.Впрочем, хейтеры как всегда высказали и свое мнение, отметив, что в деловом костюме Ксения Собчак похожа на мужчину.