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Ксения Собчак продемонстрировала свой новый деловой образ

Популярная ведущая Ксения Собчак выбрала для себя новый стиль одежды и демонстрирует его поклонникам.

В Instagram знаменитости появилась фотография, где Ксения запечатлена в строгом деловом костюме и темных очках. Как объяснила сама Собчак, солнцезащитные очки ей понадобились, чтобы скрыть от зрителя усталые глаза.

Ксения Собчак продемонстрировала свой новый деловой образ

Напомним, что Ксения Собчак баллотируется в президенты России и потому ее рабочий график очень плотный, не оставляющие времени на отдых.

Ксения Собчак продемонстрировала свой новый деловой образ

Фолловеры одобрили стиль одежды селебрити и рекомендуют привыкать к нему, так как будущему политику не пристало появляться перед народом в фривольных нарядах.

Впрочем, хейтеры как всегда высказали и свое мнение, отметив, что в деловом костюме Ксения Собчак похожа на мужчину.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:24
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