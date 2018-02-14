Дарья Пынзарь поздравила мужа с Днем влюбленных и разрешила ему разбрасывать носки

Дарья Пынзарь опубликовала в Instagram трогательное фото на фоне природы, где целует своего супруга Сергея.В комментарии к публикации Дарья объяснилась мужу в любви и разрешила ему разбрасывать носки, как он делает это в течение десяти лет супружеской жизни. При этом экс-участница «Дом-2» отметила, что в остальном он «заботливый и мужественный» и прощает Даше ее странности.Напомним, что Дарья и Сергей Пынзари стали примером того, что и на реалити-шоу можно построить прочные семейные отношения, которые пара хранит уже много лет.В отзывах на фото, поклонники похвалили крепкую связь «домовской» пары и считают Пынзарей ярким примером для подражания.