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Дарья Пынзарь поздравила мужа с Днем влюбленных и разрешила ему разбрасывать носки

Сегодня все поздравляют своих любимых с Днем всех влюбленных и звезды «Дом-2» не стали исключением.

Дарья Пынзарь опубликовала в Instagram трогательное фото на фоне природы, где целует своего супруга Сергея.

Дарья Пынзарь поздравила мужа с Днем влюбленных и разрешила ему разбрасывать носки

В комментарии к публикации Дарья объяснилась мужу в любви и разрешила ему разбрасывать носки, как он делает это в течение десяти лет супружеской жизни. При этом экс-участница «Дом-2» отметила, что в остальном он «заботливый и мужественный» и прощает Даше ее странности.

Дарья Пынзарь поздравила мужа с Днем влюбленных и разрешила ему разбрасывать носки

Напомним, что Дарья и Сергей Пынзари стали примером того, что и на реалити-шоу можно построить прочные семейные отношения, которые пара хранит уже много лет.

В отзывах на фото, поклонники похвалили крепкую связь «домовской» пары и считают Пынзарей ярким примером для подражания.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:07
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