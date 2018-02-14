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Анна Бузова поздравила свою «половинку» с Днем влюбленных

Сестра Ольги Бузовой Анна опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она запечатлена в обнимку со своим мужчиной.

Таким образом, девушка поздравила свою «половинку» с Днем всех влюбленных. На снимке Анна Бузова беззаботно целуется с избранником, с которым познакомилась еще семь лет назад.

Анна Бузова поздравила свою «половинку» с Днем влюбленных

В комментарии к публикации Анна отметила, что в то время еще не существовало Instagram, а потому люди просто фотографировались, не заботясь о будущих «лайках» и количестве просмотров.

Анна Бузова поздравила свою «половинку» с Днем влюбленных

Анна Бузова согласна со своей звездной сестрой, утверждающей, что на свете очень мало половинок, которые подходят друг другу.

Но при этом Анна рада, что свою любовь она уже встретила и не собирается с ней расставаться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:40
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