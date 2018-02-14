Анна Бузова поздравила свою «половинку» с Днем влюбленных

Таким образом, девушка поздравила свою «половинку» с Днем всех влюбленных. На снимке Анна Бузова беззаботно целуется с избранником, с которым познакомилась еще семь лет назад.В комментарии к публикации Анна отметила, что в то время еще не существовало Instagram, а потому люди просто фотографировались, не заботясь о будущих «лайках» и количестве просмотров.Анна Бузова согласна со своей звездной сестрой, утверждающей, что на свете очень мало половинок, которые подходят друг другу.Но при этом Анна рада, что свою любовь она уже встретила и не собирается с ней расставаться.