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Сестра Ольги Рапунцель отрицает свою причастность к съемкам в фильмах для взрослых

Ближайшая родственница скандальной участницы «Дом-2» Ольги Рапунцель Алена стала очередным объектом нападок поклонников реалити-шоу.

В Сети появились компрометирующие снимки и предположения пользователей, которые утверждают, что Алена снималась в порнофильмах.

Сестра Ольги Рапунцель отрицает свою причастность к съемкам в фильмах для взрослых

Однако Алена готова «сесть на полиграф», только чтобы доказать свою непричастность к съемкам в фильмах «ХХХ».

Напомним, что недавно Алена стала участницей телестройки и сразу стала строить отношения с Ильей Яббаровым.

Сестра Ольги Рапунцель отрицает свою причастность к съемкам в фильмах для взрослых

Поведение Алены часто подвергается критике, так как она не заботится о своей беременной сестре. Хотя девушка нашла и свою «группу поддержки», которая рекомендует ей не покидать шоу.

Зрители заверяют, что как только Ольга Рапунцель покинет проект, на нем сразу воцарится спокойствие. Также поклонники «Дом-2» отмечают, что парень Алены просто еще не пришел на шоу, но обязательно появится и потому советуют ей не спешить с выбором партнера.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:58
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