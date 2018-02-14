Сестра Ольги Рапунцель отрицает свою причастность к съемкам в фильмах для взрослых
Ближайшая родственница скандальной участницы «Дом-2» Ольги Рапунцель Алена стала очередным объектом нападок поклонников реалити-шоу.
В Сети появились компрометирующие снимки и предположения пользователей, которые утверждают, что Алена снималась в порнофильмах.
Однако Алена готова «сесть на полиграф», только чтобы доказать свою непричастность к съемкам в фильмах «ХХХ».
Напомним, что недавно Алена стала участницей телестройки и сразу стала строить отношения с Ильей Яббаровым.
Поведение Алены часто подвергается критике, так как она не заботится о своей беременной сестре. Хотя девушка нашла и свою «группу поддержки», которая рекомендует ей не покидать шоу.
Зрители заверяют, что как только Ольга Рапунцель покинет проект, на нем сразу воцарится спокойствие. Также поклонники «Дом-2» отмечают, что парень Алены просто еще не пришел на шоу, но обязательно появится и потому советуют ей не спешить с выбором партнера.
В Сети появились компрометирующие снимки и предположения пользователей, которые утверждают, что Алена снималась в порнофильмах.
Однако Алена готова «сесть на полиграф», только чтобы доказать свою непричастность к съемкам в фильмах «ХХХ».
Напомним, что недавно Алена стала участницей телестройки и сразу стала строить отношения с Ильей Яббаровым.
Поведение Алены часто подвергается критике, так как она не заботится о своей беременной сестре. Хотя девушка нашла и свою «группу поддержки», которая рекомендует ей не покидать шоу.
Зрители заверяют, что как только Ольга Рапунцель покинет проект, на нем сразу воцарится спокойствие. Также поклонники «Дом-2» отмечают, что парень Алены просто еще не пришел на шоу, но обязательно появится и потому советуют ей не спешить с выбором партнера.