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Зрители «Дом-2» считают, что Ольге Бузовой пора рожать детей

После бенефиса Ольги Бузовой в эфире реалити-шоу «Дом-2» многие зрители пришли к выводу, что знаменитость достигла своей вершины, много добилась, но главного предназначения женщины так и не выполнила.

На то, что звезде нужно вить гнездышко и рожать детей намекали многие гости творческого вечера в честь телеведущей и певицы.

Зрители «Дом-2» считают, что Ольге Бузовой пора рожать детей

Один из пользователей написал, что бенефис Бузовой это праздник «одного человека, одной звезды, одинокой женщины с душой ребенка».

Зрители «Дом-2» считают, что Ольге Бузовой пора рожать детей

Как оказалось Ольгу окружают коллеги, члены команды, партнеры по «Дом-2», но настоящих друзей и любимого мужчины у нее нет.

Поэтому пожелать Ольге Бузовой хочется не творческих взлетов, а намекнуть, что пора рожать детей и заниматься их воспитанием.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:19
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