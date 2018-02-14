Зрители «Дом-2» считают, что Ольге Бузовой пора рожать детей
После бенефиса Ольги Бузовой в эфире реалити-шоу «Дом-2» многие зрители пришли к выводу, что знаменитость достигла своей вершины, много добилась, но главного предназначения женщины так и не выполнила.
На то, что звезде нужно вить гнездышко и рожать детей намекали многие гости творческого вечера в честь телеведущей и певицы.
Один из пользователей написал, что бенефис Бузовой это праздник «одного человека, одной звезды, одинокой женщины с душой ребенка».
Как оказалось Ольгу окружают коллеги, члены команды, партнеры по «Дом-2», но настоящих друзей и любимого мужчины у нее нет.
Поэтому пожелать Ольге Бузовой хочется не творческих взлетов, а намекнуть, что пора рожать детей и заниматься их воспитанием.
На то, что звезде нужно вить гнездышко и рожать детей намекали многие гости творческого вечера в честь телеведущей и певицы.
Один из пользователей написал, что бенефис Бузовой это праздник «одного человека, одной звезды, одинокой женщины с душой ребенка».
Как оказалось Ольгу окружают коллеги, члены команды, партнеры по «Дом-2», но настоящих друзей и любимого мужчины у нее нет.
Поэтому пожелать Ольге Бузовой хочется не творческих взлетов, а намекнуть, что пора рожать детей и заниматься их воспитанием.