Зрители «Дом-2» считают, что Ольге Бузовой пора рожать детей

На то, что звезде нужно вить гнездышко и рожать детей намекали многие гости творческого вечера в честь телеведущей и певицы.Один из пользователей написал, что бенефис Бузовой это праздник «одного человека, одной звезды, одинокой женщины с душой ребенка».Как оказалось Ольгу окружают коллеги, члены команды, партнеры по «Дом-2», но настоящих друзей и любимого мужчины у нее нет.Поэтому пожелать Ольге Бузовой хочется не творческих взлетов, а намекнуть, что пора рожать детей и заниматься их воспитанием.