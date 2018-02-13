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После Дня всех влюбленных Ольга Бузова отправится в Курск

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила жителям Курска, что после Дня всех влюбленных она будет счастлива видеть их в «Мега Гринн».

После Дня всех влюбленных Ольга Бузова отправится в Курск

Такое название имеет концертный зал в Курске, где у звезды запланирован сольный концерт. Стоит отметить, что все концерты Ольги проходят с ошеломляющим успехом. Представители отечественного шоу-бизнеса не могут понять, в чем секрет популярной певицы, объявившей себя богиней.

К слову, девушка недалека от истины. В ее честь даже создали криптовалюту, получившую наименование BUZ. OVA Coin, или просто - «бузль». Всего год потребовался ей, чтобы стать самой известной медиа-персоной. Имя Ольги и не сходит с новостных порталов информационных агентств страны. А в начале 2018 года о ней начали говорить и все мировые таблоиды.

В этом году теледива намерена покорить Европу и США. И многочисленные поклонники Бузовой уверены, что их любимица покорит все страны, чтобы там не говорили хейтеры и завистники.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:55
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