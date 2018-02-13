Тимур Батрутдинов вместо Ольги Бузовой теперь обнимает звезду «Универа»

Совместный снимок очень заинтересовал подписчиков знаменитостей, так как еще недавно на месте Рубцовой позировала Ольга Бузова.Напомним, что Тимур до сих пор ходит в холостяках и любая женщина рядом с ним воспринимается поклонниками как потенциальная невеста.Нужно отметить, что Валентина Рубцова уже давно и счастлива в браке и уходить от мужа не собирается.Хотя звезды и стоят перед объективом, трогательно обнявшись, вряд ли это повод говорить о романтических отношениях Батрутдинова и Рубцовой.Но фолловерам были интересно порассуждать о гипотетическом разводе Валентины и последующей женитьбе Тимура на ней.Большинство посетителей страницы резидента Comedy Club согласны, что семья важнее всего и Валентина вряд ли соблазнится интрижкой с другим мужчиной, даже если он и знаменитость.