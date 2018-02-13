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Тимур Батрутдинов вместо Ольги Бузовой теперь обнимает звезду «Универа»

Звезда сериала «Универ» актриса Валентина Рубцова оказалась в объятиях резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова и опубликовала фото в своем Instagram.

Совместный снимок очень заинтересовал подписчиков знаменитостей, так как еще недавно на месте Рубцовой позировала Ольга Бузова.

Тимур Батрутдинов вместо Ольги Бузовой теперь обнимает звезду «Универа»

Напомним, что Тимур до сих пор ходит в холостяках и любая женщина рядом с ним воспринимается поклонниками как потенциальная невеста.

Нужно отметить, что Валентина Рубцова уже давно и счастлива в браке и уходить от мужа не собирается.

Тимур Батрутдинов вместо Ольги Бузовой теперь обнимает звезду «Универа»

Хотя звезды и стоят перед объективом, трогательно обнявшись, вряд ли это повод говорить о романтических отношениях Батрутдинова и Рубцовой.
Но фолловерам были интересно порассуждать о гипотетическом разводе Валентины и последующей женитьбе Тимура на ней.

Большинство посетителей страницы резидента Comedy Club согласны, что семья важнее всего и Валентина вряд ли соблазнится интрижкой с другим мужчиной, даже если он и знаменитость.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:09
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