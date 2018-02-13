Тимур Батрутдинов вместо Ольги Бузовой теперь обнимает звезду «Универа»
Звезда сериала «Универ» актриса Валентина Рубцова оказалась в объятиях резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова и опубликовала фото в своем Instagram.
Совместный снимок очень заинтересовал подписчиков знаменитостей, так как еще недавно на месте Рубцовой позировала Ольга Бузова.
Напомним, что Тимур до сих пор ходит в холостяках и любая женщина рядом с ним воспринимается поклонниками как потенциальная невеста.
Нужно отметить, что Валентина Рубцова уже давно и счастлива в браке и уходить от мужа не собирается.
Хотя звезды и стоят перед объективом, трогательно обнявшись, вряд ли это повод говорить о романтических отношениях Батрутдинова и Рубцовой.
Но фолловерам были интересно порассуждать о гипотетическом разводе Валентины и последующей женитьбе Тимура на ней.
Большинство посетителей страницы резидента Comedy Club согласны, что семья важнее всего и Валентина вряд ли соблазнится интрижкой с другим мужчиной, даже если он и знаменитость.
Совместный снимок очень заинтересовал подписчиков знаменитостей, так как еще недавно на месте Рубцовой позировала Ольга Бузова.
Напомним, что Тимур до сих пор ходит в холостяках и любая женщина рядом с ним воспринимается поклонниками как потенциальная невеста.
Нужно отметить, что Валентина Рубцова уже давно и счастлива в браке и уходить от мужа не собирается.
Хотя звезды и стоят перед объективом, трогательно обнявшись, вряд ли это повод говорить о романтических отношениях Батрутдинова и Рубцовой.
Но фолловерам были интересно порассуждать о гипотетическом разводе Валентины и последующей женитьбе Тимура на ней.
Большинство посетителей страницы резидента Comedy Club согласны, что семья важнее всего и Валентина вряд ли соблазнится интрижкой с другим мужчиной, даже если он и знаменитость.