Фанаты не узнали Дарью Пынзарь в откровенном платье и с ярким мейкапом

Свою идею она сопроводила яркой фотографией, на которой Дарью можно узнать с трудом.На снимке мать двоих детей позирует в откровенном наряде и с ярким макияжем. Не исключено, что Дарья выбрала для себя образ искусительницы, так как в руке у нее соблазнительное яблоко.В посте Дарья Пынзарь просит помощи у фолловеров в создании и ведении телеграмм-канала, и говорит что сама она «как ежик в тумане» в этом деле.Поклонники назвали Пынзарь «Белоснежкой» и отметили, что она на этом фото не похожа на себя, предположив, что женщина либо применила фотошоп либо использовала слишком много косметики.Большинство пришли к единому мнению, что Дарья Пынзарь на снимке фальшивая и искусственная.