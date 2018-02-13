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Фанаты не узнали Дарью Пынзарь в откровенном платье и с ярким мейкапом

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь решила завести телеграмм-канал и объявила об этом в Instagram.

Свою идею она сопроводила яркой фотографией, на которой Дарью можно узнать с трудом.

Фанаты не узнали Дарью Пынзарь в откровенном платье и с ярким мейкапом

На снимке мать двоих детей позирует в откровенном наряде и с ярким макияжем. Не исключено, что Дарья выбрала для себя образ искусительницы, так как в руке у нее соблазнительное яблоко.

Фанаты не узнали Дарью Пынзарь в откровенном платье и с ярким мейкапом

В посте Дарья Пынзарь просит помощи у фолловеров в создании и ведении телеграмм-канала, и говорит что сама она «как ежик в тумане» в этом деле.

Поклонники назвали Пынзарь «Белоснежкой» и отметили, что она на этом фото не похожа на себя, предположив, что женщина либо применила фотошоп либо использовала слишком много косметики.

Большинство пришли к единому мнению, что Дарья Пынзарь на снимке фальшивая и искусственная.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:50
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