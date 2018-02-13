Ольга Бузова предстала в образе однорукой богини

Знаменитость рекламирует коллекцию своей подруги Беллы Потемкиной LOVE&SPORT, приуроченной о Дню влюбленных.Ольга с подачи Потемкиной предлагает купить парные футболки или свиншоты из новой коллекции и получить подарок в виде билетов в кино.Подобных постов у Бузовой много, но именно в этом она позирует в коротком наряде, ярких полусапожках на «шпильке», кепке с надписью «Богиня» и почему-то без левой руки.Фолловеры просто засыпали Ольгу Бузову вопросами «а где рука». Кое кто даже пожаловался, что он «показал людям, где рука», но его забанили.Настоящие поклонники даже без руки назвали Ольгу красавицей, «просто отпад» и супер».Но спустя несколько минут после появления фото подписчики разобрались, что рука все таки есть, но черное на черном не видно, а на спине «просто капюшон». В целом пользователи признали снимок неудачным.