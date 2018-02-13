Анастасия Костенко порадовала фанатов новыми снимками со свадьбы

Вчера, 12 февраля, в Instagram Анастасии появились свежие фото счастливой невесты и тут же вызвали жаркое обсуждение подписчиков.Часть из них пожелалаи новоиспеченной жене Тарасова счастья и отметили, что «красивая невеста» и «очень нежная», другие же увидели «грустные глаза» и одинокую невесту».Поклонники Анастасии Костенко рекомендуют нейтрально относиться к критике и напоминают, что «человек не доллар, чтобы всем нравиться».Напомним, что футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко зарегистрировали свой брак 9 января 2018 года, а уже 29 января молодожены обвенчались и сыграли свадьбу в банкетном зале отеля «Ритц Карлтон».