Ольга Бузова уже приготовила «гнездышко» ко Дню влюбленных

Решила от них не отставать популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова, которая подозревается то в отношениях с Тимуром Батрутдиновым, то с неизвестным молодым человеком.Как бы то ни было, но знаменитость опубликовала фото, на котором показала, как украсила свое «гнездышко» к 14 февраля при помощи шаров.Она в восторге от красивых тематических шариков и отметила, что «это лучшие шары, которые она видела».Ольга от всего сердца поблагодарила поставщика воздушных украшений, не забыв его прорекламировать.Поклонники посчитали, что День влюбленных отличный повод предаться страсти и не исключают, что у Бузовой наконец-то произойдет секс, которого по словам знаменитости, у нее не было с октября 2016 года.