Ольга Бузова согласилась выступить в финале Comedy Баттл вместе с Иваном Прытковым из Ульяновска

Участник прошлых эфиров предложил Бузовой вместе сделать миниатюру и когда певица согласилась, подхватил ее на руки и отнес на судейское место между Славой Комисаренко и Сергеем Светлаковым.Напомним, что 28-етний Игорь Балбеков, выступающий в Comedy Баттл под псевдонимом Иван Прытков, все свое творчество посвятил шуткам на Ольгой Бузовой и его очередное выступление не стало исключением.Новые шутки Прыткова касались карьерного взлета Ольги, ее невероятной популярности, также Иван отметил, что ее песни вполне соответствуют агитационным программам кандидатов в президенты России.