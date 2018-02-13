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Ольга Бузова согласилась выступить в финале Comedy Баттл вместе с Иваном Прытковым из Ульяновска

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова вошла в состав жюри нового сезона Comedy Баттл и в ходе программы дала согласие ульяновскому шутнику Ивану Прыткову выступить с ним в финале.

Участник прошлых эфиров предложил Бузовой вместе сделать миниатюру и когда певица согласилась, подхватил ее на руки и отнес на судейское место между Славой Комисаренко и Сергеем Светлаковым.

Ольга Бузова согласилась выступить в финале Comedy Баттл вместе с Иваном Прытковым из Ульяновска

Напомним, что 28-етний Игорь Балбеков, выступающий в Comedy Баттл под псевдонимом Иван Прытков, все свое творчество посвятил шуткам на Ольгой Бузовой и его очередное выступление не стало исключением.

Ольга Бузова согласилась выступить в финале Comedy Баттл вместе с Иваном Прытковым из Ульяновска

Новые шутки Прыткова касались карьерного взлета Ольги, ее невероятной популярности, также Иван отметил, что ее песни вполне соответствуют агитационным программам кандидатов в президенты России.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:37
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