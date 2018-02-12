Ольга Бузова продемонстрировала подписчикам подготовку ко Дню всех влюбленных

На фото теледива запечатлена в комнате заполненной огромными цветами и воздушными шарами в виде сердец. Бузова объяснила, что именно так она подготавливается ко Дню всех влюбленных.Звезда рассказала своим поклонникам, что уже начала подготовку к 14 февраля. В соцсетях певицы появилась фотография в комнате с воздушными шарами-сердечками и огромными красными цветами. В комментариях Бузова поделилась эмоциями по поводу созданной обстановки и поинтересовалась у фолловеров, как те готовятся ко Дню Святого Валентина.Публикацию менее чем за полчаса оценили около 130 тысяч человек, а тысяча из них оставили свои комментарии. Поклонники отметили красоту шаров и цветов, однако выразили опасения, что украшения комнаты «не доживут» до праздника.Многие обратили свое внимание на новую прическу телеведущей. Некоторые подчеркнули, что длинные темные волосы ей очень идут, однако некоторым показалось, что это прибавило Ольге несколько лет.