Ольгу Бузову из-за платья назвали толстой
Пользователи Сети назвали знаменитую телеведущую Ольгу Бузову толстой из-за ее одежды. Звезда опубликовала в Сети снимок в новом платье, чем вызвала множество критики от своих поклонников.
В своем микроблоге ведущая реалити-шоу «Дом-2» предстала перед фанатами в черном платье от Беллы Потемкиной с большим разрезом на бедре.
По мнению подписчиков, в данном наряде телеведущая и певица выглядит, как толстая женщина, по их мнению - данный наряд ее полнит. К тому же ногих удивило лицо бывшей супруги Дмитрия Тарасова.
Несмотря на обильную критику, фото девушки набрало свыше 260 000 лайков.
В своем микроблоге ведущая реалити-шоу «Дом-2» предстала перед фанатами в черном платье от Беллы Потемкиной с большим разрезом на бедре.
По мнению подписчиков, в данном наряде телеведущая и певица выглядит, как толстая женщина, по их мнению - данный наряд ее полнит. К тому же ногих удивило лицо бывшей супруги Дмитрия Тарасова.
«Вечно опухшая, старая, надутая, отекшая», - так прозвали Бузову пользователи Сети.
Несмотря на обильную критику, фото девушки набрало свыше 260 000 лайков.