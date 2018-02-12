АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Братья наши серые: Крысы своим устройством мозга напоминают людей и являются последователями богини Карни Мата
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Ольгу Бузову из-за платья назвали толстой

Пользователи Сети назвали знаменитую телеведущую Ольгу Бузову толстой из-за ее одежды. Звезда опубликовала в Сети снимок в новом платье, чем вызвала множество критики от своих поклонников.

В своем микроблоге ведущая реалити-шоу «Дом-2» предстала перед фанатами в черном платье от Беллы Потемкиной с большим разрезом на бедре.

Ольгу Бузову из-за платья назвали толстой

По мнению подписчиков, в данном наряде телеведущая и певица выглядит, как толстая женщина, по их мнению - данный наряд ее полнит. К тому же ногих удивило лицо бывшей супруги Дмитрия Тарасова.

«Вечно опухшая, старая, надутая, отекшая», - так прозвали Бузову пользователи Сети.

Несмотря на обильную критику, фото девушки набрало свыше 260 000 лайков.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:37
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить
Сторонники Саакашвили отправились к администрации
Житель Красноярского края в день рождения сына
Skoda Octavia получила цифровую приборную панель
Электромобиль Rimac оснастят автопилотом
Ученые: Молоко может стать причиной воспаления
В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note
В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон
Ученые опубликовали новое руководство по поиску
Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и
Оплатить проезд омские жители смогут при помощи
Геофизики выявили скрытые особенности мегаразлома
На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна
Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в
Росатом запускает компанию по серийному
Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн
В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7
Исследователи ингибируют метастазы рака с помощью
Ученые: Употребление петрушки и грибов может
Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем
Поклонник разочарованы однообразными нарядами
СК возбудило уголовное дело против медцентра, в
Ученые разработали портативный детектор наркотиков
В Австрии произошло столкновение двух
Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья
Геннадий Хазанов не смог познакомиться с отцом
В Лондонском музее выставлены обломки древнего НЛО
Физики определили массу самой большой частицы во
NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь
Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии
Просмотреть все новости