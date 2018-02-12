Ольгу Бузову из-за платья назвали толстой

«Вечно опухшая, старая, надутая, отекшая», - так прозвали Бузову пользователи Сети.

В своем микроблоге ведущая реалити-шоу «Дом-2» предстала перед фанатами в черном платье от Беллы Потемкиной с большим разрезом на бедре.По мнению подписчиков, в данном наряде телеведущая и певица выглядит, как толстая женщина, по их мнению - данный наряд ее полнит. К тому же ногих удивило лицо бывшей супруги Дмитрия Тарасова.Несмотря на обильную критику, фото девушки набрало свыше 260 000 лайков.