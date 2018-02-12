Зрители поддерживают Илью Яббарова в противостоянии с Ольгой Рапунцель

«Ябба красавчик. Может, хоть он раптилоида в декрет отправит, а то она все обещает и никуда не уходит», «Сейчас начнут писать: как вам не жалко беременную? Не жалко. Она нас не жалеет, лезет в экран, и нам ее не жалко», - отреагировали зрители.

Ни для кого не секрет, что возвращение Ильи в периметр телестройки станет для «бренда» гораздо большей проблемой, чем для телезрителей. Все дело в том, что участник начал усиленно троллить Рапу и, надо сказать, у него хорошо получается.Яббаров уже поселился в доме Рапунцелей под прикрытием отношений с Аленой, сестрой Ольги, и сразу же провозгласил себя главным, отметив, что его требованиям и правилам должны подчиняться все жильцы вип-домика. Разъяренная Ольга хлопнула дверью, не пожелав ничего слушать.Однако тот факт, что теперь Илья будет жить в ее доме и постоянно нервировать своим поведением, выводит Ольгу из себя, и это радует многих телезрителей, ненавидящих длинноволосую участницу. В свою очередь, поклонники телестройки даже готовы терпеть Яббарова ради того, чтобы он послужил противовесом для Ольги.