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Ольга Бузова подогрела интерес фанатов тизером нового клипа с Джереми Миксом

В своем микроблоге певица Ольга Бузова заинтриговала поклонников тизером клипа на песню «Wi-Fi».

Фанаты замерли в ожидании премьеры клипа, которая приурочена к Дню всех влюбленных – 14 февраля.

Ольга Бузова подогрела интерес фанатов тизером нового клипа с Джереми Миксом

Как известно партнером в клипе выступил Джереми Микс, признанный «самым красивым преступником в мире». Сам приезд Джереми Микса в Москву произвел фурор. По сюжету, две звезды играют влюбленных.

Впрочем, в мировых СМИ приезд самого красивого преступника тоже не остался незамеченным и об этом написали все именитые таблоиды. И Ольга и Джереми остались приятно впечатлены совместной работой и горячим общением.

Режиссером клипа на песню «Wi-Fi» стал Алексей Голубев и как призналась сама певица, его работа получилась очень «горячей».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:23
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