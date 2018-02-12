Ольга Бузова подогрела интерес фанатов тизером нового клипа с Джереми Миксом

Фанаты замерли в ожидании премьеры клипа, которая приурочена к Дню всех влюбленных – 14 февраля.Как известно партнером в клипе выступил Джереми Микс, признанный «самым красивым преступником в мире». Сам приезд Джереми Микса в Москву произвел фурор. По сюжету, две звезды играют влюбленных.Впрочем, в мировых СМИ приезд самого красивого преступника тоже не остался незамеченным и об этом написали все именитые таблоиды. И Ольга и Джереми остались приятно впечатлены совместной работой и горячим общением.Режиссером клипа на песню «Wi-Fi» стал Алексей Голубев и как призналась сама певица, его работа получилась очень «горячей».