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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов посмеялись над Дмитрием Тарасовым

Популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов определили свои отношения как дружбу на грани. Которую по их словам они еще не перешагнули.

Однако это не помешало звездной парочкепоучаствовать в капсульной фотосессии Беллы Потемкиной, которая посвящена была предстоящему чемпионату мира по футболу.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов посмеялись над Дмитрием Тарасовым

Но раз уж Бузова и Батрутдинов затронули тему футбола. то поклонники пары не могли не отметить, что ирония двух звезд над отечественными футболистами в большей мере касалась бывшего супруга Бузовой Дмитрия Тарасова.

Карьера экс-мужа певицы в футболе не особо успешна. Потому в пожеланиях Тимура и Ольги российским спортсменам удачи в предстоящем Мундиале пользователи увидели насмешку над Тарасовым, ведь кроме как на удачу, тому рассчитывать не приходится.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов посмеялись над Дмитрием Тарасовым

Поклонники Ольги Бузовой продолжили «издевательства» и в своих комментариях писали, что Тарасову за последний год некогда было тренироваться и добиваться успехов, так как все свои силы он потратил на очередную женитьбу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:36
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