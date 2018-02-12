Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов посмеялись над Дмитрием Тарасовым

Однако это не помешало звездной парочкепоучаствовать в капсульной фотосессии Беллы Потемкиной, которая посвящена была предстоящему чемпионату мира по футболу.Но раз уж Бузова и Батрутдинов затронули тему футбола. то поклонники пары не могли не отметить, что ирония двух звезд над отечественными футболистами в большей мере касалась бывшего супруга Бузовой Дмитрия Тарасова.Карьера экс-мужа певицы в футболе не особо успешна. Потому в пожеланиях Тимура и Ольги российским спортсменам удачи в предстоящем Мундиале пользователи увидели насмешку над Тарасовым, ведь кроме как на удачу, тому рассчитывать не приходится.Поклонники Ольги Бузовой продолжили «издевательства» и в своих комментариях писали, что Тарасову за последний год некогда было тренироваться и добиваться успехов, так как все свои силы он потратил на очередную женитьбу.