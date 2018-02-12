Ольга Бузова заменяет секс любовью к сцене

Недавно в эфире Love Radio Ольга Бузова призналась, что секса у нее не было с октября 2016 года, но она успешно заменяет «это» любовью к сцене.Для того чтобы отдаться страсти, по словам знаменитости, ей необходимы «бабочки в животе».Как известно, за то время, что Ольга Бузова пребывает в статусе «свободна», ей не единожды приписывали романы.В числе последних предполагаемых любовников числится Тимур Батрутдинов, но Бузова настаивает на том, что кроме дружбы с резидентом Comedy Club ее ничего не связывает.Среди многомиллионной армии поклонников в Instagram, находятся и антифанаты, которые после признания звезды предложили ей уточнить в следующем интервью и другие подробности личной жизни. Например, сообщить, нет ли проблем со стулом.