АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Ольга Бузова заменяет секс любовью к сцене

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым стала мега-публичным человеком и под пристальное внимание публики попадает не только ее творчество, но и личная жизнь.

Недавно в эфире Love Radio Ольга Бузова призналась, что секса у нее не было с октября 2016 года, но она успешно заменяет «это» любовью к сцене.

Ольга Бузова заменяет секс любовью к сцене

Для того чтобы отдаться страсти, по словам знаменитости, ей необходимы «бабочки в животе».

Как известно, за то время, что Ольга Бузова пребывает в статусе «свободна», ей не единожды приписывали романы.

В числе последних предполагаемых любовников числится Тимур Батрутдинов, но Бузова настаивает на том, что кроме дружбы с резидентом Comedy Club ее ничего не связывает.

Среди многомиллионной армии поклонников в Instagram, находятся и антифанаты, которые после признания звезды предложили ей уточнить в следующем интервью и другие подробности личной жизни. Например, сообщить, нет ли проблем со стулом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:32
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Иванова ждет второго ребенка
Анонсированы наиболее бюджетные иномарки в
Ученый NASA приговорен в Турции к 7,5 годам
Ученые: Овощи и салаты являются опасными для
Корейские концерны вложат $73 млрд в производство
Николай Сванидзе о выборах-2018: «Приди и прояви
Ученые: Люди бояться пауков из-за защитного
Американская фигуристка Эшли Вагнер
Учёные: Дружба между собаками и людьми
Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения
Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения
Филипп Киркоров посвятил свою новую композицию
В Италии мужчина хранил в своём сарае 40 млн
СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на
Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить
Дима Билан обратился к родственникам погибших при
Эксперты положительно оценили предложение
Средняя цена нового авто в России в 2017 году
Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл
Виктория Бэкхем слишком исхудала, что помещается
Автомобиль протаранил ограждение на набережной в
Анна Семенович восхитила поклонников образом
В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён
Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и
Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своем
Родченков объяснил изменение внешности во время
Анна Чиповская поразила фанатов образом милой
Загрязнение воздуха толкает человечество на
В сети появились фотографии интерьера
Жительница Мекки втайне от семьи выкладывала в
Просмотреть все новости