Зрители назвали «Дом-2» отдельным миром, где все друг друга знают

Поклонница телестройки Натали Шейкина отмечает, что из-за какого-то параллельного мира участников, зрителям становятся чужды принципы и понятия «домовцев».Как пример, девушка приводит Дмитренко, который обвиняется в связи с новенькой участницей Яной. Но при этом Шейкина называет девушку «бабой с яйцами», которая сама могла «снасильничать Димку».Но и это не главное, а важно то, что Яна из Краснодара якобы подружка Маши Кохно, с которой у мужа Рапунцель был роман. Получается, что Кохно передала Дмитренко попользоваться своей подруге, для которой ничего не жалко.Также зрительница упомянула Катю Зиновьеву, утверждавшую, что Ивана ей не соперница и будто Гобозов воспринимает ее как маленькую девочку, росшую у него на глазах.При этом поклонница «Дом-2» отмечает, что Саша уже 10 лет в Москве, а девочка Иванна росла в Болгарии и потому удивляется, где они все могли пересекаться.