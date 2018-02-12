Зрители назвали «Дом-2» отдельным миром, где все друг друга знают
У зрителей скандального реалити-шоу «Дом-2» сложилось мнение, что это отдельный мир, в котором все друг друга откуда то знают заранее.
Поклонница телестройки Натали Шейкина отмечает, что из-за какого-то параллельного мира участников, зрителям становятся чужды принципы и понятия «домовцев».
Как пример, девушка приводит Дмитренко, который обвиняется в связи с новенькой участницей Яной. Но при этом Шейкина называет девушку «бабой с яйцами», которая сама могла «снасильничать Димку».
Но и это не главное, а важно то, что Яна из Краснодара якобы подружка Маши Кохно, с которой у мужа Рапунцель был роман. Получается, что Кохно передала Дмитренко попользоваться своей подруге, для которой ничего не жалко.
Также зрительница упомянула Катю Зиновьеву, утверждавшую, что Ивана ей не соперница и будто Гобозов воспринимает ее как маленькую девочку, росшую у него на глазах.
При этом поклонница «Дом-2» отмечает, что Саша уже 10 лет в Москве, а девочка Иванна росла в Болгарии и потому удивляется, где они все могли пересекаться.
Поклонница телестройки Натали Шейкина отмечает, что из-за какого-то параллельного мира участников, зрителям становятся чужды принципы и понятия «домовцев».
Как пример, девушка приводит Дмитренко, который обвиняется в связи с новенькой участницей Яной. Но при этом Шейкина называет девушку «бабой с яйцами», которая сама могла «снасильничать Димку».
Но и это не главное, а важно то, что Яна из Краснодара якобы подружка Маши Кохно, с которой у мужа Рапунцель был роман. Получается, что Кохно передала Дмитренко попользоваться своей подруге, для которой ничего не жалко.
Также зрительница упомянула Катю Зиновьеву, утверждавшую, что Ивана ей не соперница и будто Гобозов воспринимает ее как маленькую девочку, росшую у него на глазах.
При этом поклонница «Дом-2» отмечает, что Саша уже 10 лет в Москве, а девочка Иванна росла в Болгарии и потому удивляется, где они все могли пересекаться.