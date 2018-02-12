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Зрители назвали «Дом-2» отдельным миром, где все друг друга знают

У зрителей скандального реалити-шоу «Дом-2» сложилось мнение, что это отдельный мир, в котором все друг друга откуда то знают заранее.

Поклонница телестройки Натали Шейкина отмечает, что из-за какого-то параллельного мира участников, зрителям становятся чужды принципы и понятия «домовцев».

Зрители назвали «Дом-2» отдельным миром, где все друг друга знают

Как пример, девушка приводит Дмитренко, который обвиняется в связи с новенькой участницей Яной. Но при этом Шейкина называет девушку «бабой с яйцами», которая сама могла «снасильничать Димку».

Но и это не главное, а важно то, что Яна из Краснодара якобы подружка Маши Кохно, с которой у мужа Рапунцель был роман. Получается, что Кохно передала Дмитренко попользоваться своей подруге, для которой ничего не жалко.

Зрители назвали «Дом-2» отдельным миром, где все друг друга знают

Также зрительница упомянула Катю Зиновьеву, утверждавшую, что Ивана ей не соперница и будто Гобозов воспринимает ее как маленькую девочку, росшую у него на глазах.

При этом поклонница «Дом-2» отмечает, что Саша уже 10 лет в Москве, а девочка Иванна росла в Болгарии и потому удивляется, где они все могли пересекаться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:02
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