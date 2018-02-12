Ксения Бородина жестко ответила на надоевшую критику подписчиков

В ответ ведущая скандальной телестройки опубликовала «крик души», в котором с возмущением отмечает, что не только ей можно писать «гадкие комментарии», но и она может выступить с критикой фолловеров в ответ.Она предупредила всех злопыхателей, подписанных на ее страницу в соцсети, что «кто приходит туда со злом», тот в ответ «может получить блок».Сама Бородина «ходит на страницы» к тем, что ей не по душе и не трогает их жизнь и не понимает, чем кому то помешал «бутерброд с икрой в руках ребенка?! Или моя шуба?! Моя работа, мои волосы».Ксения готова остаться с одним фолловером, чем быть несчастной. Она призывает всех «не идеальных» подписчиков прекратить явно показывать свою зависть и прикрывать это «ее злобой».В завершении своего обращения, Ксения Бородина призвала фолловеров «больше общаться, узнавать друг друга», а «свою грязь» предложила хейтерам лить на своих же страницах.