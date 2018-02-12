Муж Ксении Бородиной сравнил время с куском мяса

Супруг ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной в комментарии к фото отметил, «как быстро летит время» и сравнил период своей многолетней дружбы с братом с килограммом отборного мяса, которое лежит у них на тарелках.Омаров констатирует факт, что сегодня большая редкость, «когда есть такие друзья».Фолловеры поддержали Курбана и согласились, что «иметь настоящего друга это редкость тебе повезло, значит, ты сам настоящий друг», а также отметили что «хороших друзей много не бывает» назвали дружбу в нынешнее время «редкостью» и «дефицитом».Впрочем, не всех затронули слова о дружбе и некоторые «польстились» на куски мяса, позавидовав, что мужчинам «укусненько было» и написали, что тоже были бы не против отведать такого аппетитного мяса.