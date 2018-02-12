Хейтеры назвали Ольгу Бузову дешевой стриптизершей

Недавно Ольга опубликовала очередной снимок, на котором предстала с длинными волосами и подписала его словами: «Смотреть модно, трогать нельзя».Хейтеры тут же раскритиковали этот комментарий и отметили, что так обычно поступают в стриптиз-клубах, где раздевающихся девочек не разрешено щупать.Некоторые подписчики припомнили откровенные наряды и развязное поведение Ольги Бузовой на концертах, когда она имитировала движения на шесте и призывно облизывала микрофон.Помимо этого антифанаты отметили невысокую цену на концертные билеты Ольги Бузовой и назвали ведущую «дешевой стриптизершей».Преданные фанаты посоветовали Ольге не обращать внимания на злопыхателей и похвалили ее новую прическу.