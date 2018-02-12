Хейтеры назвали Ольгу Бузову дешевой стриптизершей
Популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова, известная за последний год как начинающая певица, неустанно удивляет поклонников новыми образами.
Недавно Ольга опубликовала очередной снимок, на котором предстала с длинными волосами и подписала его словами: «Смотреть модно, трогать нельзя».
Хейтеры тут же раскритиковали этот комментарий и отметили, что так обычно поступают в стриптиз-клубах, где раздевающихся девочек не разрешено щупать.
Некоторые подписчики припомнили откровенные наряды и развязное поведение Ольги Бузовой на концертах, когда она имитировала движения на шесте и призывно облизывала микрофон.
Помимо этого антифанаты отметили невысокую цену на концертные билеты Ольги Бузовой и назвали ведущую «дешевой стриптизершей».
Преданные фанаты посоветовали Ольге не обращать внимания на злопыхателей и похвалили ее новую прическу.
Недавно Ольга опубликовала очередной снимок, на котором предстала с длинными волосами и подписала его словами: «Смотреть модно, трогать нельзя».
Хейтеры тут же раскритиковали этот комментарий и отметили, что так обычно поступают в стриптиз-клубах, где раздевающихся девочек не разрешено щупать.
Некоторые подписчики припомнили откровенные наряды и развязное поведение Ольги Бузовой на концертах, когда она имитировала движения на шесте и призывно облизывала микрофон.
Помимо этого антифанаты отметили невысокую цену на концертные билеты Ольги Бузовой и назвали ведущую «дешевой стриптизершей».
Преданные фанаты посоветовали Ольге не обращать внимания на злопыхателей и похвалили ее новую прическу.