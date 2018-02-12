Фанатам понравилась Марина Африкантова в образе Барби

Фанаты оценили розово-белый образ куклы-блондинки и пришли к единому мнению, что Марина в таком виде выглядит молодо и женственно.В комментарии Африкантова поделилась с поклонниками, что отлично проводит время со своим молодым возлюбленным Романом Капаклы. Парочка купается, загорает, веселится и смотрит мотивирующие фильмы.Марина признается подписчикам, что между нею и Романом нет конфликтов, и это она ценит больше всего в их отношениях.Фото Марины Африкантовой в образе куклы Барби многим пришлось по душе, и за короткое время снимок набрал более четырех тысяч отметок «нравится».