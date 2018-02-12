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Дмитрия Дмитренко уличили в изменах Ольге Рапунцель

Участник «Дом-2» Дмитрий Дмитренко, недавно вернувшийся на проект к своей беременной супруге, прошел проверку на детекторе лжи и был уличен в многочисленных изменах.

Ольга Рапунцель была в шоке от результатов проверки, но не сомневается, что муж раскаивается в своем поведении. При этом сам Дмитренко отрицает любые обвинения в свой адрес.

Дмитрия Дмитренко уличили в изменах Ольге Рапунцель

Под бдительным взглядом ведущих телестройки Дмитрий отвечал на несколько вопросов, касающихся супружеской неверности и специалист по полиграфу заключил, что измены имели место в его жизни.

В частности, полиграфолог отметил скачки пульса у молодого человека, когда он отвечал на вопросы о девушке Яне и о Марии Кохно.

Дмитрия Дмитренко уличили в изменах Ольге Рапунцель

Эксперт отметил сильное волнение парня и потому заключил, что кроме тих двух дам в его жизни были и другие девушки.

Впрочем, Ольга Рапунцель заявила, что все эти измены в прошлом и теперь Дмитренко будет верен ей до конца жизни. Все чего желает Рапа сейчас, это чтобы ее оставили в покое и дали спокойно доносить ребенка.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:02
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