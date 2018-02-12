Дмитрия Дмитренко уличили в изменах Ольге Рапунцель

Ольга Рапунцель была в шоке от результатов проверки, но не сомневается, что муж раскаивается в своем поведении. При этом сам Дмитренко отрицает любые обвинения в свой адрес.Под бдительным взглядом ведущих телестройки Дмитрий отвечал на несколько вопросов, касающихся супружеской неверности и специалист по полиграфу заключил, что измены имели место в его жизни.В частности, полиграфолог отметил скачки пульса у молодого человека, когда он отвечал на вопросы о девушке Яне и о Марии Кохно.Эксперт отметил сильное волнение парня и потому заключил, что кроме тих двух дам в его жизни были и другие девушки.Впрочем, Ольга Рапунцель заявила, что все эти измены в прошлом и теперь Дмитренко будет верен ей до конца жизни. Все чего желает Рапа сейчас, это чтобы ее оставили в покое и дали спокойно доносить ребенка.