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Ольгу Бузову опять обвинили в воровстве образов у западных звезд

Певица, ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова после недавнего выступления на «Big Love Show» была обвинена в воровстве стиля у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны.

Ольгу Бузову опять обвинили в воровстве образов у западных звезд

Появление Бузовой на «Big Love Show» вызвало настоящий ажиотаж. Многие были поражены необычным образом Ольги. Певица была одета в наряд военного цвета, а в руках у нее был автомат. Сопровождали звезду «армия» блондинок с оружием.

Однако пока одни отходили от шока после неожиданного стиля, другие, внимательно изучив весь образ и манеры движения во время выступления, пришли к выводу, что это плагиат. Пользователи уверены, что Бузова скопировала некоторых западных звезд.

Так, например, армейская тематика была взята из выступлений Бейонсе в «Run the World (Girls)», а также Мадонны в «American Life». Что касается манеры исполнения, то тут оригиналом послужила Бритни Спирс.

Ольгу Бузову опять обвинили в воровстве образов у западных звезд

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда Ольгу обвиняют в воровстве идей. Так, после первого сольного концерта Бузовой, многие решили, что костюмы и спецэффекты были заимствованы из выступлений Мадонны и других звезд не только зарубежной, но и отечественной эстрады.

Фолловеры посоветовали певице перестать копировать иностранных знаменитостей, так как у нее все равно не получается качественно повторить оригинал.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:27
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