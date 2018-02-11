Виталий Малышев может стать ведущим на свадьбе Кучерова и Ефременковой

В Сети появились слухи, что молодой человек не смог договориться о продлении контракта, в связи с этим он был вынужден отправиться за ворота. На данный момент Виталий является свободной птицей и занимается поисками достойной работы.На днях экс-участник «Дома-2» выложил на своей странице в соцсети снимок, на котором изображен вместе с Сергеем Кучеровым. Парень поблагодарил бывшего коллегу за помощь, которую тот оказывал на проекте.Также Малышев сообщил, что хотел бы стать ведущим на свадьбе Юлии и Сергея. По всей видимости, ребята на самом деле готовятся к этому торжественному событию, однако не в рамках телепроекта.Напоминаем, что Малышев покинул Поляну ради осуществления своей мечты, а также обещал переехать жить в Барселону. Однако преданные фанаты требуют от руководства телестройки его возвращения в периметр, так как проект словно опустел без харизматичного и весёлого Виталия.