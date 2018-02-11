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Продюсеры прислушались к мнению зрителей и внесли изменения в «Дом-2»

Организаторы телепроекта «Дом-2» решили прислушаться к мнению телезрителей и внести корректировки в шоу.

Продюсеры прислушались к мнению зрителей и внесли изменения в «Дом-2»

На протяжении длительного времени поклонники «Дома-2» отмечали, что проект заметно испортился. Людям стало неинтересно следить за жизнью участников, а цель их пребывания на проекте для многих зрителей была неясна.

Но продюсеры оставались равнодушны к подобным замечаниям. Лишь только когда рейтинги «Дома-2» начали стремительно снижаться, организаторы забили тревогу и стали думать, как спасать шоу от краха.

В результате был изменен формат трансляций. Теперь показывать студийные версии стали реже, а вот репортажей с острова или поляны стало больше. Стали акцентировать внимание на разные любовные истории, каждая из которых по-своему уникальна.

Продюсеры прислушались к мнению зрителей и внесли изменения в «Дом-2»

На проект вернули некоторых старых участников для привлечения не только их поклонников в качестве зрителей, но и потенциальных рекламодателей. Главной целью телепроекта вновь стала идея о «постройке любви».

А какой будет эта любовь: искренней или построенной на расчете, нужно будет разобраться самим телезрителям. Таким образом, долгожданные перемены на «Доме-2» наконец-то наступили, однако окажутся ли они действенными, станет ясно совсем скоро.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:10
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