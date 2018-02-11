Бетти Блюменкранц помогает раскрывать неискренность участников «Дома-2»

Пользователи Сети предлагают простой способ определить - любят ли участники друг друга, а также готовы ли они к детям. Для этой цели можно использовать Бетти Блюменкранц. К примеру, Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов, по мнению зрителей, такую проверку прошли.Играя с ребенком, ребята выглядели очень искренними. Парочка как будто забыла, что находится под камерами, и очень похоже было на то, что родителями Виктор и Татьяна уже стать готовы. Да и Бетти чувствовала себя очень спокойно.А вот с Иосифом Оганесяном малышке уже не так комфортно. Мама уверяет, что Бетти начинает плакать, когда Оганесян берет ее на руки. Зрители тут же решили, что Йоська человек не искренний, и малышка почувствовала фальшь.