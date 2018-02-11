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Пока Ольга Бузова собирает стадионы, ее сестра Анна проводит время с родителями

Ольга Бузова становится все более популярной и уже собирает «Олимпийский» своими концертами. Однако в это же время сестра звезды Анна гостит у родителей, наслаждаясь каждой минутой в родном доме.

Накануне Ольга выступила с концертом Big Love Show в «Олимпийском». Фото и видеоматериалы с выступления заполонили соцсети, да и сама певица разместила несколько кадров в своем микроблоге.

Пока Ольга Бузова собирает стадионы, ее сестра Анна проводит время с родителями

Девушка призналась, что живет ради подобных концертов, когда ей подпевают 20 тысяч поклонников, и посвятила свое выступление «девочкам» - красивым, сильным, самодостаточным, а также уверенным в себе женщинам.

Тем временем, сестра знаменитой певицы и телеведущей Анна Бузова уделила свое драгоценное время родителям. В соцсетях девушка призналась, что ей очень повезло с семьей, находиться рядом с которой ей хорошо и спокойно.

Пока Ольга Бузова собирает стадионы, ее сестра Анна проводит время с родителями

Пока Ольга создает карьеру и покоряет «Олимпийский», ее сестра предпочитает семейный уют, объяснив это тем, что с возрастом начинает больше ценить проведенное с родными время.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 17:32
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