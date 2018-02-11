Пока Ольга Бузова собирает стадионы, ее сестра Анна проводит время с родителями

Накануне Ольга выступила с концертом Big Love Show в «Олимпийском». Фото и видеоматериалы с выступления заполонили соцсети, да и сама певица разместила несколько кадров в своем микроблоге.Девушка призналась, что живет ради подобных концертов, когда ей подпевают 20 тысяч поклонников, и посвятила свое выступление «девочкам» - красивым, сильным, самодостаточным, а также уверенным в себе женщинам.Тем временем, сестра знаменитой певицы и телеведущей Анна Бузова уделила свое драгоценное время родителям. В соцсетях девушка призналась, что ей очень повезло с семьей, находиться рядом с которой ей хорошо и спокойно.Пока Ольга создает карьеру и покоряет «Олимпийский», ее сестра предпочитает семейный уют, объяснив это тем, что с возрастом начинает больше ценить проведенное с родными время.