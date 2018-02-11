Пользователей рассмешила драка ухажеров Елены Хроминой

Недавно на проект пришло двое парней, каждый из которых заявил, что хочет добиваться симпатии Хроминой. Чтобы девушка сама выбрала, кто ей нужен, обоих молодых людей отправили на Остров Любви, где сейчас находится сама Лена.Однако на днях в Сети появился отрывок из нового эфира, на котором запечатлен конфликт между Алексеем и Стефаном. После словесной перепалки парни набросились друг друга, устроив небольшую драку.Правда, подобная ссора лишь насмешила пользователей. Многие отметили, что оба участника ведут себя по-детски. Оскорбления, которые они выкрикивали друг другу, а также сама драка, по мнению фолловеров, вызывают лишь улыбку и смех.Поклонники проекта уверены, что этот конфликт был наигранным, так как действия парней выглядят нелепо и неестественно. Многие уверенны, что это очередной сценарий, написанный продюсерами для поднятия рейтинга передаче.Некоторые отметили, что на «Доме-2» девушки дерутся гораздо агрессивнее, чем парни. В связи с этим Безуса и Джевелита назвали неженками, которые боятся испортить свою внешность в ходе драки.