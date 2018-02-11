Ирина Шейк поразила публику своим выходом на подиум

Ирина Шейк всегда восхищала весь мир своей красотой. Не так давно в семье модели и ее супруга Брэдли Купера произошло радостное событие: у них родилась дочь. Молодые родители долго ждали этого, поэтому теперь стараются уделять как можно больше времени воспитанию ребенка.После рождения дочери Леи многих поклонников интересовало, как быстро Ирина вернется в прежние формы. Однако гадать на этот счет пришлось недолго. На днях Шейк приняла участие в модном показе «Bottega Veneta 2018/2019».Ее появление в ярком, желтом, бархатном платье вызвало настоящий фурор. Наряд демонстрировал стройную фигуру модели. После того как Ирина опубликовала фотографию с показа в социальных сетях, поклонники завалили звезду хвалебными комментариями.Подписчики оценили тот факт, что звезда достаточно быстро вернулась в прежнюю форму и продолжила свою карьеру. Свои впечатления они выразили не только в комментариях, но и в лайках. За сутки публикация набрала 260 тысяч отметок «Мне нравится».