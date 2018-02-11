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Даша Пынзарь показала свое детское фото

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2»Дарья Пынзарь решила развлечь подписчиков, показав им свое детское фото.
Даша Пынзарь показала свое детское фото

Многие звезды в последнее загадывают пользователям различные загадки. Кто-то просит угадать любимый фильм, а некоторые предлагают подписчикам определить, кто изображен на фотографии. Этой идеей решила воспользоваться и Пынзарь.

На своей странице в Instagram Дарья выложила детскую фотографию, попросив фолловеров угадать, кто из ее сыновей на ней изображен. Однако фанаты очень быстро догадались, что на самом деле на снимке позирует сама звезда «Дома-2» только в юном возрасте.

Многие отметили, что дети очень похожи на маму в детстве. Некоторые вообще не нашли никаких схожих черт с Сергеем Пынзарь. В связи с этим поклонники попросили Дарью опубликовать фото Сережи в детстве, чтобы переубедить тех, кто не верит в схожести с отцом.
Даша Пынзарь показала свое детское фото

Звезда пока никак не прокомментировала такую просьбу. Возможно, потому что ее идея с загадкой провалилась, так как пользователи почти сразу же узнали, кто изображен на фото.

Стоит добавить, что подписчикам нравится смотреть на своих кумиров в детстве. Поэтому многие часто просят знаменитостей показывать свои детские фотографии.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:14
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