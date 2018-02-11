Курбан Омаров испытал квадроцикл на гусеницах

Столичная погода дала возможность многим знаменитостям насладиться зимними развлечениями. Пока одни катаются со снежных горок и лепят снеговиков, семейство Бородиной решила опробовать квадроцикл на снежных сугробах.Данную технику Ксения подарила своему мужу еще осенью. Курбан модифицировал квадроцикл, сменив колеса на гусеницы. Опробовать машину семья решила в экстремальных условиях, выехав в поле. Как оказалось, препятствий, которых бы не смог преодолеть квадроцикл, не нашлось.На ролике, который опубликовал Омаров, видно, как машина преодолевать большие сугробы. Сам Курбан добавил, что пару раз даже завалился набок из-за слишком крутых препятствий. Данная прогулка принесла веселья не только отцу семейства, но и детворе, которая с удовольствием наблюдала за происходящим.Пользователи после просмотра видео разделились на две стороны. Одни остались в восторге от таких развлечений, отметив, что сами были бы не прочь прокатиться на такой технике. Но сложилась и другая группа, которая уверена, что подобные развлечения очень опасны.