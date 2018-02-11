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«Российская ЛГБТ-сеть» раскритиковала концерт Ольги Бузовой

После того как певица, звезда «Дома-2» Ольга Бузова выступила в гей-клубах, активисты организации «Российская ЛГБТ-сеть» резко раскритиковали ее, напомнив о том, что она якобы поддерживает Рамзана Кадырова.
«Российская ЛГБТ-сеть» раскритиковала концерт Ольги Бузовой

Недавно Бузова выступила в родном городе – Санкт-Петербурге. Сначала она провела большой концерт в Ледовом, а затем исполнила свою концертную программу в одном из гей-клубов Москвы.

Поклонники были в восторге от нового шоу. Сеть сразу запестрила видеороликами с концерта, на которых отчетливо видно, как посетители вовсю подпевали певице и явно остались довольны от увиденного.

Но, позднее выяснилось, что не всем понравилось выступление Ольги. Против подобных концертов выступили члены организации «Российская ЛГБТ-сеть».
«Российская ЛГБТ-сеть» раскритиковала концерт Ольги Бузовой

Бузовой напомнили о ее знакомстве и общении с Рамзаном Кадыровым. Певица посетила модный показ его дочери, где она не только примерила несколько нарядов, но и сфотографировалась с лидером Чечни.

Активисты уверены, что звезда «Дома-2» поступила нагло и некрасиво, так как сначала она выразила свое уважение и поддержку человеку, который активно искореняет подобные меньшинства в Чечне, а потом радостно выступает перед лицами нетрадиционной ориентации.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:23
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