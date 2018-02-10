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Пользователи уверены, что Ксения Собчак беременна

Телеведущая, кандидат в президенты Ксения Собчак все чаще появляется на публике в таких нарядах, которые демонстрируют ее округлившийся живот.
Пользователи уверены, что Ксения Собчак беременна

Собчак сейчас активно занялась своей политической карьерой. Она посещает различные передачи, встречи, на которых обсуждает будущее страны и выдвигает свою позицию, касаемо многих общественно-политических вопросов.

Однако пользователи обратили внимание, что Ксения все чаще появляется в нарядах, которые демонстрируют ее округлившийся живот. Многие гадают, что это может значить. То ли во всей этой суете Собчак перестала следить за своей фигурой, то ли она беременна.
Пользователи уверены, что Ксения Собчак беременна

Второй вариант развития событий серьезно напугал фолловеров. Ведь из-за излишней занятости телеведущей будет некогда уделять время второму ребенку. Поэтому поклонники посоветовали звезде разгрузить свой график, уделив время отдыху и заботе о себе.

Нашлись и те, кто уверен, что даже если Ксения беременна, то она все обернет в очередной плюс для своего имиджа, начнет выдвигать лозунги, которые регулировали бы сферу защиты детей.

Сама Собчак пока никак не прокомментировала подобные слухи, оставив возможность пользователями продолжать фантазировать на эту тему.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 21:41
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